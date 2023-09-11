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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:08

На ярмарках в Симферополе продали 38 тонн продукции

Цены на нее были снижены
Алексей ЕЛАГИН
На ярмарках в Симферополе продали 38 тонн продукции

На ярмарках в Симферополе продали 38 тонн продукции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября, на ярмарках в Симферополе продали 38,2 тонны продукции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На ярмарках продавали овощи, фрукты, мясо, колбасу, молочную продукцию, яйца, рыбу, крупы, подсолнечное масло, соки, консервацию, выпечку и многое другое.

– Товаропроизводители реализовали 38,2 тонны свежей продукции, – говорится в сообщении.

В администрации отметили, что продукцию продавали по сниженным ценам, поскольку нет наценок и посредников. Сообщается также, что проводится контроль качества продукции.