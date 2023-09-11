За неделю в Севастополе погибли три человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За период с 4 по 10 сентября в Севастополе в результате различных происшествия погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

За неделю сотрудники ведомства совершили 95 боевых выездов. В Севастополе произошло 26 лесных пожаров. Сотрудник МЧС спасли 17 человек: пятерых взрослых и 12 детей. Пострадавших нет, но один человек погиб. Спасатели пять раз выезжали на места ДТП. В результате этих инцидентов никто не пострадал.

В горно-лесной местности произошло три происшествия. Спасли двух взрослых и одного ребенка. К сожалению, один человек погиб.

– На водных объектах один несчастный случай. Погиб один человек, – отметили в МЧС.