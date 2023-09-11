Стартовал ремонт дороги Черноморское – Евпатория – Знаменское

Участок ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Фото: Минтранс Крыма

В Крыму стартовал ремонт участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Черноморское – Евпатория – Знаменское протяженностью 16,5 километров. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Республики Крым.

– В настоящий момент дорожники ведут работы по фрезерованию и укладке выравнивающего слоя покрытия, после чего выполнят работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, – говорится в сообщении.

Участок ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). На 2023 год в республике в рамках нацпроекта запланировано 15 объектов ремонта дорог общей протяженностью около 161 км. В прошлом году по БКД отремонтировали 20 участок дорог протяженностью около 200 километров.

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