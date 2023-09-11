В Джанкойском районе ликвидировали пожар площадью 1,5 гектара

В результате пожара никто не пострадал. Фото: МЧС Крыма

Поздно вечером 10 сентября в Джанкойском районе вблизи села Ближнегородское загорелась сухая трава. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение о пожаре поступило в 23:05. На место незамедлительно выдвинулась дежурная смена пожарной части села Рощино в составе 3-х человек.

– Огнеборцы подали ствол «Б», а также с помощью хлопушек и ранцев «Ермак» в течение часа локализовали и ликвидировали возгорание на площади около 1,5 гектара, – говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания выясняют эксперты.

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