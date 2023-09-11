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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:26

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 70 машин

Со стороны Кубани очереди нет
Дмитрий Коренев
По состоянию на 14:00 11 сентября в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 70 автомобилей

По состоянию на 14:00 11 сентября в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 70 автомобилей

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 14:00 11 сентября в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 70 автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– В очереди со стороны Керчи находится 70 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Кубани очереди перед пунктом досмотра нет. В первой половине дня проезд был свободен в обе стороны.

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