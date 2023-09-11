Летом потребление алкоголя в Крыму вырастает в 1,5-3 раза

Летом в Крыму потребление алкоголя вырастает в 1,5-3 раза Фото: Евгений СТОЯНОВ

В теплое время года в Крыму в 1,5-3 раза увеличивается потребление алкогольных напитков. Об этом сообщила главный внештатный нарколог республиканского Минздрава Марина Шоренко.

– В летние месяцы, в период теплого времени года у нас продажа и потребление алкогольных напитков выше, чем в холодное время. Увеличивается в 1,5-3 раза, – рассказала специалист в эфире «Радио Крым».

По ее словам, такие изменения обусловлены не тем, что крымчане летом больше пьют. В основном рост связан с большим количеством туристов. Шоренко рассказала, что снизить потребление такой продукции можно и безо всяких запретов. Главный внештатный нарколог пояснила, что в супермаркетах алкоголем можно торговать в закрытых отделах. Вход туда должен быть отдельным. Шоренко рассказала, что нередко люди берут алкоголь, когда видят скидку на него, хотя изначально этого делать не собирались.