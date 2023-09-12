Погода на 12 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 25 градусов

Вода в Азовском море остыла с 26 до 22 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Будет сухо и солнечно, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 23...25°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 22…24°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +22…+24°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +23…+24°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +24…+25°, восточный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +23…+24°, северо-восточный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +23…+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+24°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+24°, северо-восточный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24…+25°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +23…+25°, западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +23…+24°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +20…24°, в Азовском до +22°.

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