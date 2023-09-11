В Симферополе свыше 96% детей-сирот воспитываются в семьях

В этом году в Симферополе были усыновлены девять детей. Фото: администрация Симферополя

В Симферополе более 96% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитываются в семьях. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации столицы Крыма.

– В муниципальном образовании проживают 72895 детей в возрасте до 18 лет, их них 572 – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – приводятся в сообщении слова замначальника департамента по делам детей администрации Симферополя Елены Дильдиной.

В этом году в Симферополе были усыновлены девять детей. Всего в семьях усыновителей на сегодняшний день проживают 257 детей. Опека или попечительство оформлены над 73 детьми. В семьях попечителей или опекунов проживают 384 ребенка.

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