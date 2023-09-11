Эксперт: рост цен на топливо в Крыму не является региональной ситуацией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повышение цен на топливо в Крыму не является региональной ситуацией, оно не связано с действиями республиканских властей или местных операторов рынка. Об этом «Крымскому информационному агентству» заявил политический консультант Денис Батурин.

Эксперт пояснил, что цены на топливо определяются на Санкт-Петербургской бирже. Это касается всех участников рынка во всех субъектах РФ.

– Если говорить о Крыме, то мы имеем ряд особенностей: логистика – Крым не самый близкий регион для доставки и второе – в Крыму не работают вертикально интегрированные корпорации, те, которые имеют добычу, производство топлива и свою сеть сбыта, – рассказал политический консультант.

Батурин отметил, что вышеперечисленные факторы также оказывают влияние на цены. Поэтому топливо в Крыму и Краснодарском крае стоит по-разному. Эксперт также добавил, что власти работают в рамках своих полномочий с региональными операторами в части антимонопольного контроля и борьбе со спекуляциями.