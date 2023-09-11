В Крыму женщина фиктивно зарегистрировала трех мигрантов: ее оштрафовали

Незаконно прописавшая трех мигрантов крымчанка заплатит штраф Фото: Олег ЗОЛОТО

В Феодосии жительницу Крыма признали виновной в фиктивной регистрации трех мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Женщина фиктивно зарегистрировала троих граждан Узбекистана в квартире, находящейся в Орджоникидзе. Однако фактически крымчанка не собиралась предоставлять иностранцам жилье.

– За свои незаконные действия злоумышленница получила денежные средства, – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанку виновной. Женщину оштрафовали. Какую сумму должна заплатить женщина, не уточняется. Согласно законодательству, штраф может составлять от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.