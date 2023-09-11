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НовостиОбщество11 сентября 2023 13:24

В Симферополе почтили память жертв фашизма

В мемориальном комплексе «Концлагерь Красный» в воскресенье состоялось траурное мероприятие
Дмитрий Коренев
В мероприятии приняли участие крымские парламентарии, представители духовенства, депутаты Госдумы и школьники. Фото: «Крым 24»

В мероприятии приняли участие крымские парламентарии, представители духовенства, депутаты Госдумы и школьники. Фото: «Крым 24»

В минувшее воскресенье в мемориальном комплексе «Концлагерь Красный» в Симферополе состоялось траурное мероприятие, приуроченное к Международному дню памяти жертв фашизма.

– Каждое второе воскресенье сентября весь мир чтит память жертв фашизма. В Симферополе траурное мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Концлагерь Красный», – передает «Крым 24».

В мероприятии приняли участие крымские парламентарии, представители духовенства, депутаты Госдумы и школьники.

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