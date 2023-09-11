В Крыму уничтожили мину и снаряд времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В понедельник, 11 сентября, в Ленинском районе Крыма нашли и уничтожили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, между селами Семисотка и Каменское нашли минометную мину калибром 82 миллиметра. В шести километрах от села Чистополье обнаружили 105-миллиметровый артиллерийский снаряд. Оба опасных предмета отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – отметили в МЧС.

Всего к операции привлекли пять человек и две единицы техники.