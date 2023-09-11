Каждому новорожденному ялтинцу будут вручать по 10 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ялте каждому новорожденному будут вручать сертификат на 10 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

– В подарок от города в самое ближайшее время начинаем вручать каждому новорожденному ялтинцу сертификат на 10 тысяч рублей, – написала чиновница.

По ее словам, на такие выплаты из ялтинского бюджета выделили 9 млн рублей. Павленко напомнила, что уже четыре года на курорте вручают подарочные наборы самым маленьким жителям. Это делается при выписке. В состав этих наборов входило самое необходимое младенцу на первое время.

– Теперь же по просьбе родителей меняем формат и вручаем денежные сертификаты, – отметила руководитель администрации.

Его можно поменять на одежду и игрушки. Кроме того, сертификатом можно оплатить часть затратной покупки, например коляски или кроватки.