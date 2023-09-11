В Симферополе снесут 11 незаконных объектов

Фото: администрация Симферополя

В Симферополе еще одиннадцать объектов признаны незаконными и подлежащими демонтажу. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации столицы Крыма.

– В Симферополе подлежат демонтажу 11 объектов, такое решение приняли члены профильной комиссии на очередном заседании. По итогам рассмотрения материалов незаконными признаны три капитальных объекта, один нестационарный торговый объект и семь нестационарных объектов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошлую неделю сотрудники департамента административно-технического контроля администрации Симферополя зафиксировали 42 объекта с признаками незаконного размещения, по всем проводится проверка.

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