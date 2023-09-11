В Крыму мужчина упал с волнореза и чуть не утонул

Инцидент произошел вечером 8 сентября на пляже «Старый замок» Фото: Анна КИРИЕНКО

В Алуште мужчина упал с волнореза и едва не утонул. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Инцидент произошел вечером 8 сентября на пляже «Старый замок». Сообщение о случившемся поступило на пульт оперативного дежурного в 17:25. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС России по Республике Крым.

– По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что три матроса-спасателя, которые патрулировали пляж, обнаружили мужчину в воде на расстоянии 3-4 метров от волнореза. Они смогли добраться до него вплавь и транспортировать к берегу. Матросы-спасатели извлекли мужчину из воды и провели ему ряд мероприятий по сердечно-легочной реанимации. Далее до приезда скорой помощи спасатели совместно осуществляли контроль за состоянием мужчины, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

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