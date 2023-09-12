В Симферополе приводят в порядок дороги на Красной горке

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе грейдируют и отсыпают дороги в микрорайоне Красная горка. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На Красной горке приводят в порядок грунтовые дороги. Сотрудники муниципального учреждения «Город» проводят грейдирование, отсыпают фрезерованным асфальтовым материалом и утрамбовывают. Такие работы проводятся круглый год, если не препятствует погода.

– Грейдирование, профилирование, а также проведение ямочного ремонта – мера необходимая, но временная, – подчеркнул директор учреждения Антон Гумен.

Руководитель «Города» рассказал, что в микрорайоне Красная Горка, на улицах Полюсная и Хабаровская в должное состояние привели около тысячи метров дороги.