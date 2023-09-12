В Ханском дворце в Крыму нашли фундаменты исторических строений

Фото: пресс-служба главы Крыма

В Ханском дворце в Бахчисарае во время реставрации специалисты обнаружили новые объекты культурного наследия. Об этом «Крым 24» сообщил начальник управления реализации целевых программ и госзакупок министерства культуры Крыма Сергей Лобарев.

По его словам, когда во дворце начали прокладывать инженерные сети, обнаружили фундаменты строений, которые представляют историческую ценность. Поэтому сейчас проводятся археологические исследования. В связи с этим некоторые работы приходится приостанавливать и консервировать. Лобарев добавил, что после проведения исследований проект реставрации будет скорректирован.