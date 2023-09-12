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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 6:55

В Крыму женщина пыталась заработать на бирже: у нее украли 2 млн рублей

В Ялте женщина решила заработать на бирже и лишилась 2 млн рублей
Алексей ЕЛАГИН
В Ялте женщина решила заработать на бирже и лишилась 2 млн рублей

В Ялте женщина решила заработать на бирже и лишилась 2 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Мошенники украли у жительницы Ялты более 2,156 млн рублей под предлогом инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В мессенджере женщине позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником организации, которая специализируется на промышленном строительстве. Мужчина предложил крымчанке заработать на ценных бумагах и купле-продаже валюты. Далее он убедил ялтинку перевести деньги на неизвестный счет.

– После перевода денег женщина поняла, что попалась на уловки мошенника и обратилась в полицию, – отметили в МВД.