Крым вошел в топ-10 популярных направлений для джипинга осенью 2023

На внедорожнике можно попасть в те места на Крымском полуострове, куда не ходят автобусы, поезда и даже грузовики. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым по душе джиперам – туристам, которые путешествуют на внедорожниках.

12 сентября отмечается День джипера, вот эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ и подготовили рейтинг самых востребованных направлений для джипинга, в котором «серебро» досталось крымскому Судаку.

- На внедорожнике можно попасть в места, куда не ходят автобусы, поезда и даже грузовики порой побаиваются, - отмечают специалисты. - На первом месте по популярности Ленинградская область, где множество затерянных уголков, маяков, старинных построек. На втором месте город Судак в Крыму и его окрестности. На третьем месте Владивосток.

Десять самых популярных направлений для джипинга осенью (средняя стоимость в рублях ночи в гостинице):

Санкт-Петербург, 3476;

Судак, 2254;

Владивосток, 4693;

Ярославль, 3465;

Иркутск, 2879;

Сортавала, 6222;

Самара, 2976;

Владикавказ, 2628;

Каменномостский (Адыгея), 3763;

Петропавловск-Камчатский, 3170.

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