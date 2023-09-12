Крым вошел в топ-10 популярных направлений для джипинга осенью 2023

На внедорожнике можно попасть в те места на Крымском полуострове, куда не ходят автобусы, поезда и даже грузовики.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым по душе джиперам – туристам, которые путешествуют на внедорожниках.
12 сентября отмечается День джипера, вот эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ и подготовили рейтинг самых востребованных направлений для джипинга, в котором «серебро» досталось крымскому Судаку.
- На внедорожнике можно попасть в места, куда не ходят автобусы, поезда и даже грузовики порой побаиваются, - отмечают специалисты. - На первом месте по популярности Ленинградская область, где множество затерянных уголков, маяков, старинных построек. На втором месте город Судак в Крыму и его окрестности. На третьем месте Владивосток.
Десять самых популярных направлений для джипинга осенью (средняя стоимость в рублях ночи в гостинице):
Санкт-Петербург, 3476;
Судак, 2254;
Владивосток, 4693;
Ярославль, 3465;
Иркутск, 2879;
Сортавала, 6222;
Самара, 2976;
Владикавказ, 2628;
Каменномостский (Адыгея), 3763;
Петропавловск-Камчатский, 3170.
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