В Крыму трое мужчин вырастили наркоплантацию: их будут судить

Трое крымчан пойдут под суд за наркоплантацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Крыма трех жителей Советского района обвиняют в незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В октябре трое мужчин договорились выращивать коноплю. На плантации насчитывалось 22 куста. Было возбуждено уголовно дело. Правоохранители задержали фигурантов.

– Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Согласно законодательству, обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.