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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:56

Участником СВО выдадут 160 участков в Черноморском районе Крыма

Военнослужащие начнут получать землю в 2024 году
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Минобороны России

Фото: пресс-служба Минобороны России

В селе Окуневка Черноморского района Крыма сформировали 160 земельных участков, которые выдадут участникам специальной военной операции. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Писарева.

– В селе Окуневка Черноморского района сформировали 160 земельных участков для выдачи участникам СВО, – сказала чиновница агентству РИА Новости Крым.

Руководитель районной администрации отметила, что для будущих участков начали делать скважины. Кроме того, рабочие грейдируют дороги. При необходимости местоположение улиц скорректируют. Далее будут подведены вода и освещение. Процесс формирования участков будет проходить еще в течение месяца. Начать выдавать землю планируют в 2024 году.