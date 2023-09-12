На сотрудников «Крымэнерго» могут завести уголовные дела Фото: Иван МАКЕЕВ

Антикоррупционный комитет Крыма обнаружил нарушения в работе ГУП РК «Крымэнерго». Об этом сообщает КИА.

В декабре 2022 года комиссия «Крымэнерго» под руководством гендиректора предприятия выезжала в Раздольненский район. Нарушив установленный порядок, сотрудники распломбировали прибор учета потребителя. После умышленного вмешательства в его работу были проведены контрольные замеры, которые свидетельствовали о безучетном потреблении электроэнергии.

По результатам работы комиссии был составлен акт. В документ внесли заведомо подложные сведения. Потребителя незаконно оштрафовали на 1,8 млн рублей. По поручению главы Крыма Сергея Аксенова материалы по данному факту направили в правоохранительные органы. На сотрудников предприятия могут завести уголовные дела о служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщалось ранее, Комитет по противодействию коррупции и Служба финансового надзора Крыма проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности ГУП РК «Крымэнерго».

Напомним, Вячеслав Гайдук возглавил государственное унитарное предприятие «Крымэнерго». Предыдущий руководитель Андрей Михайлович Цурканенко подал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что смена руководства никак не отразится на условиях работы сотрудников и обещал взять обстановку на предприятии под личный контроль.

«Крымэнерго» – крупнейшая энергетическая компания Крыма, которая обеспечивает электроэнергией 912,9 тыс. бытовых абонентов и более 29 тыс. юрлиц, обслуживает 33,1 тыс. километров линий электропередач и более 10 тыс. подстанций.