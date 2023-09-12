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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:25

В Симферополе поймали дрифтера: его оштрафовали на 500 рублей

В Симферополе полицейские поймали дрифтера и оштрафовали на 500 рублей
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео пресс-службы МВД по РК

Фото: кадр видео пресс-службы МВД по РК

В Симферополе привлекли к административной ответственности водителя «Лады», который дрифтовал на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В социальных сетях появилось видео, на котором «Лада» дрифтует возле Центрального рынка. Далее машина свернула на улицу Севастопольскую. Водитель продолжал совершать опасные маневры практически до парка Шевченко. Полицейские увидели этот ролик и нашли нарушителя.

– Им оказался 36-летний житель Симферопольского района, – отметили в МВД.

На мужчину завели административные дела о нарушениях ПДД. Водителя оштрафовали в общей сложности на 500 рублей.