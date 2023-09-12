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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:48

В Джанкойском районе Крыма откроют мемориальную доску двум погибшим летчикам

В этот же день откроют отреставрированный объект культурного наследия – Братскую могилу советским летчикам времен Великой Отечественной войны
Дмитрий Коренев
Фото: правительство Крыма

Фото: правительство Крыма

15 сентября в селе Светлое Джанкойского района Крыма откроют мемориальную доску двум летчикам, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Республики Крым.

– 15 сентября в 11:00 в селе Светлое откроют мемориальную доску памяти погибшим летчикам ВС РФ, – говорится в сообщении.

В этот же день в Светлом откроют отреставрированный объект культурного наследия – Братскую могилу советским летчикам времен Великой Отечественной войны.

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