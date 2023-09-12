За неделю крымчане отдали мошенникам 13 млн рублей

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 13 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 13 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 4 по 10 сентября полицейскими зарегистрировано 73 заявления о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 13 миллионов 482 тысячи 318 рублей, – говорится в сообщении.

Так, 29 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 7,9 млн рублей. 43 факта мошенничества связаны с использованием интернет-сайтов и соцсетей – граждане сделали мошенников богаче на 5,5 млн рублей. Один житель республики потерял более 70 тысяч рублей, установив на свой смартфон неизвестное мобильное приложение.

Крымчан призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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