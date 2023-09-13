Погода на 13 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 24 градусов

На Крымском полуострове облачно с прояснениями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- До конца рабочей недели в Крыму сохранится сухая теплая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Днем юго-западный ветер 7-12 м/с., температура воздуха 25...27°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 24…26°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +24…+25°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +23…+25°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Саках +24…+25°, западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Керчи +23…+24°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Феодосии +24…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +23…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24…+26°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +23…+25°, западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +23…+25°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +21…24°, в Азовском до +24°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50