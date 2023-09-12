Арбитражный суд Крыма начнет рассматривать иск о водной блокаде 13 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 13 сентября, Арбитражный суд Крыма начнет рассматривать иск о водной блокаде полуострова, организованной Украиной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– 13 сентября в Арбитражном суде Крыма начнётся рассмотрение нашего иска по водной блокаде по существу, – написал руководитель крымского парламента.

Константинов отметил, что власти взаимодействуют с представителями промышленных предприятий и объектов курортной отрасли, а также сельхозпроизводителей. По предварительным оценкам, сумма ущерба от водной блокады может составлять около 1 трлн рублей. Свои исковые заявления готовы сформировать представители санаторно-курортной отрасли и промышленные предприятия. Их совокупные убытки превышают 3,5 млрд рублей.

– Свои иски также намерены подать рисоводческие хозяйства, созданные после начала подачи воды по Северо-Крымскому каналу и пострадавшие в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, – добавил Константинов.

Председатель Госсовета добавил, что в Крыму начали подсчет ущерба от транспортной и финансовой блокад республики.

– Предварительно объем ущерба, нанесенного Крыму в результате транспортной блокады, включая затраты на ремонт Крымского и Чонгарского мостов, может достигать 1 млрд 149 млн рублей, – сообщил Константинов.

По его словам, ущерб от финансовой блокады составляет около 38 млрд рублей.