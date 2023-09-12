Около 600 незаконных объектов снесли в Ялте с начала года

Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

В Большой Ялте с начала года снесли около 600 незаконных объектов. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Большой Ялте с начала года снесли около 600 незаконных объектов. Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

– Около 600 незаконных объектов демонтировано в ялтинском регионе в этом году. Это 148 единиц ограждений, 286 ограничителей движения, 27 вывесок, 35 незаконных торговых объектов, 13 гаражей и 65 иных объектов (бытовки, вагончики, деревянные и металлические конструкции). Активная работа в этом направлении продолжается, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Она выразила благодарность ялтинцам, которые идут на контакт и самостоятельно убирают незаконные объекты.

– Радует, что сознательных жителей становится все больше, – отметила градоначальница.

Ранее сообщалось, что в Симферополе еще одиннадцать объектов признали незаконными и подлежащими демонтажу. Это три капитальных объекта, один нестационарный торговый объект и семь нестационарных объектов.

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