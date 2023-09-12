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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:44

Крымские врачи помогли жительнице Херсонской области стать мамой в 13-й раз

Женщину направили рожать в Крым, поскольку ближайший к ее селу родильный дом пока закрыт
Дмитрий Коренев
10 сентября на свет появилась девочка Лина весом 3 килограмма 350 граммов и ростом 54 сантиметра

10 сентября на свет появилась девочка Лина весом 3 килограмма 350 граммов и ростом 54 сантиметра

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Врачи Симферопольского клинического родильного дома №2 помогли 39-летней жительнице Херсонской области Татьяне Колотун стать мамой в тринадцатый раз. Об этом сообщает «Крымская газета».

Женщину направили рожать в Крым, поскольку ближайший к ее селу родильный дом пока закрыт. 10 сентября на свет появилась девочка Лина весом 3 килограмма 350 граммов и ростом 54 сантиметра.

Старшему ребенку Татьяны – 18 лет, в семье четверо мальчиков и девять девочек

Старшему ребенку Татьяны – 18 лет, в семье четверо мальчиков и девять девочек

Фото: Виталий ПАРУБОВ

– Родилась прекрасная здоровая девочка, 9-10 баллов по Апгар, это максимальная оценка, которую получают детки при рождении, – цитирует «Крымская газета» заведующую акушерским отделением роддома №2 Инну Мизину.

Старшему ребенку Татьяны – 18 лет, в семье четверо мальчиков и девять девочек.

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