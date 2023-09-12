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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:09

В Симферополе за 54 млн рублей отремонтировали детский сад «Грибочек»

Дошкольное учреждение открыли после выполнения работ
Алексей ЕЛАГИН
В Симферополе за 54 млн рублей отремонтировали детский сад «Грибочек»

В Симферополе за 54 млн рублей отремонтировали детский сад «Грибочек»

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Симферополе выполнили капитальный ремонт детского сада №44 «Грибочек», на эти цели потратили около 54 млн рублей. Об этом сообщает «Крым 24».

Во вторник, 12 сентября, детский сад открыли после капремонта. В дошкольном учреждении обновили кровлю и фасад. Кроме того, был проведен ремонт внутренних помещений. В детском саду привели в порядок кабинеты для занятий и игр, ванные и пищеблок.

Также на территории детсада благоустроили площадки с новыми аттракционами. Там заменили все навесы и тротуары. «Грибочек» оградили. На территории заменили 1800 квадратных метров асфальтобетона. В игровых зонах сделали мягкое покрытие. На капремонт потратили более 54 млн рублей.