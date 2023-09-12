За семь лет предприятия Крыма получили 500 млн рублей в качестве субсидий Фото: Нина СОКОЛОВА

За семь лет более 70 крымских предприятий получили 500 млн рублей в качестве субсидий. Об этом сообщила врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян.

По ее словам, девять лет назад большинство предприятий Крыма имели устаревшую материальную базу. Поэтому они не могли выпускать конкурентную продукцию. Для того, чтобы развивать промышленность, компаниям оказывается господдержка.

В частности, крымские предприятия получают субсидию на создание новых производств, модернизацию производственных мощностей и повышение энергоэффективности производства.

– В течение семи лет работы программы субсидию получили более 70 предприятий на сумму более 500 млн рублей, – отметила Элекчян в прямом эфире, организованном ЦУР.

Врио министра подчеркнула, что такие меры позволили привлечь в крымскую экономику более 400 млн рублей.