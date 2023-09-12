Главе Крыма вручили памятные часы от Центра подготовки космонавтов им. Гагарина

Фото: пресс-служба Госсовета Республики Крым

Герой СССР, советский и российский космонавт Владимир Титов вручил главе Республики Крым Сергею Аксенову памятные наручные часы от летчиков-космонавтов Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

– Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с советским и российским летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза Владимиром Титовым. В ходе встречи Владимир Титов вручил Сергею Аксенову памятные часы от летчиков-космонавтов Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Госсовета Республики Крым

Аксенов поблагодарил Титова за презент и отметил, что Владимир Георгиевич является примером для подрастающего поколения. – Ваш прямой диалог с юными крымчанами, подкрепленный колоссальным опытом, помогает повышать их интерес к космонавтике, – сказал глава Крыма.

Владимир Титов, в свою очередь, выразил благодарность Аксенову за за многолетнюю совместную работу и помощь в организации тренировок в Крыму.

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