В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 119 машин

По состоянию на 16:00 12 сентября в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 119 машин
Фото: Юлия МАРКИНА
По состоянию на 16:00 12 сентября в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 119 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
– Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 119 транспортных средств, – говорится в сообщении.
В 15:00 в очереди со стороны Керчи в очереди находились 128 автомобилей.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50