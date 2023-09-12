В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 119 машин

По состоянию на 16:00 12 сентября в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 119 машин Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 16:00 12 сентября в пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 119 машин. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

– Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 119 транспортных средств, – говорится в сообщении.

В 15:00 в очереди со стороны Керчи в очереди находились 128 автомобилей.

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