Фото: пресс-служба Минсельхоза Крыма

В 2023 году в Крыму собрали около тысячи тонн сливы и алычи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

По его словам, в регионе выращивают различные сорта сливы. Савчук рассказал, что сбор самых поздних сортов заканчивают в начале октября. Он отметил, что на одном из предприятий сливу выращивают на площади около 30 гектар. Везде проведено капельное орошение.

– Кроме сливы выращивают яблоню, персик и виноград, – рассказал Савчук.

Эти плоды продают как в Крыму, так и на материке. В частности, продукцию поставляют и на Дальний Восток.

– За несколько недель наши аграрии уже собрали примерно тысячу тонн урожая сливы и алычи со 125 гектаров, – отметил руководитель крымского Минсельхоза.

Глава ведомства добавил, что это почти половина всей площади, которую предстоит убрать в этом сезоне.