«Энергия Юга» как шаг к новым привычкам: в Крыму стартовал фестиваль здорового образа жизни

Фото: пресс-служба РНКБ

Как известно, привычка, это больше чем особенность человеческого поведения. Она сильно влияет на нашу жизнь и здоровье, сказываясь на организме позитивно, или наоборот, угнетая его. Согласно исследованиям, чтобы выработать в себе новый навык, нужен 21 день. Но, порой, обзавестись вредной привычкой гораздо легче, чем полезной.

Чтобы помочь крымчанам сформировать только полезные привычки, на полуострове уже второй год подряд проходит фестиваль здорового образа жизни «Энергия Юга». Он одновременно стартовал в трех южных российских городах –– Симферополе, Севастополе и Краснодаре. Только за прошедшие выходные там приняли участие в активностях фестиваля около 1500 человек, из них более 400 в Симферополе

У его участников есть уникальная возможность бесплатно посетить ежедневные спортивные тренировки, творческие занятия, литературные чтения, а также мастер-классы или лекции о правильном питании.

Фото: пресс-служба РНКБ

ТАНЦЫ, ЙОГА, БАДМИНТОН

В Симферополе одной из локаций фестиваля стал парк имени Гагарина. Здесь развернули работу хореографы, тренеры по игре в настольный теннис, а также инструкторы по йоге. Уже в первый день фестиваля его участники смогли посетить занятия по стритболу и мини-футболу, пойти на растяжку или сыграть в бадминтон.

- Фестиваль «Энергия Юга» - это прежде всего про здоровье. Мы проводим такие мероприятия, чтобы люди могли соприкоснуться с этим и понять, что здоровье - это главное, - отметила преподаватель хатха-йоги Наталия Григорьева.

Отдельная площадка парка отведена под танцы. За 21 день здесь можно закрепить свои навыки или научиться с нуля основным элементам сальсы или бачаты – самых южных и зажигательных танцев Латинской Америки.

Фото: пресс-служба РНКБ

- Энергия юга - это солнце, море, пляж, танцы, здоровое тело и здоровый дух. Сальса и бочата раскрывают не только тело, но и душу человека, - отметил симферопольский хореограф Игнат Павловский, который провел в рамках фестиваля первое массовое занятие по танцам.

УТРОМ – СПОРТ, ДНЕМ–УЧЕБА

И если каждое фестивальное утро в парке начинается со спортивных мероприятий, то день посвящен образовательным лекциям и мастер-классам. Например, можно посетить занятия по рисованию или фотографии, а также уроки по финансовой грамотности или лекции про экологию.

Кроме новых и полезных навыков, участники фестиваля могут стать обладателями ценных призов - велосипеда, годовой карты в фитнес-клуб, ионизатора воздуха, билета на концерт и других подарков в более чем ста номинациях. Их может выиграть любой участник старше 16 лет, набравший наибольшее количество баллов, которые начисляются за посещение каждого занятия.

Фото: пресс-служба РНКБ

- Очень хочется набрать максимальное количество баллов и получить карту в фитнес-клуб, - признается студентка КФУ по имени Анастасия.- Но даже если я не смогу побывать на большинстве занятий фестиваля, то все равно запишусь в спортзал. Давно пора. Пару растяжек здесь уже сделала, все отлично.

КАК ПОПАСТЬ

Чтобы участвовать в мероприятиях фестиваля нужно зарегистрироваться на сайте https://pro.rncb.ru. При регистрации участникам присваивается QR-код, который он отмечает на активностях при каждом посещении.

Кстати, заработанные баллы можно отдать и в счет своего города на реализацию в нем инфраструктурных проектов: установку фандоматов по приему вторсырья, аппаратов с кормом для птиц и животных, граффити на жилых домах, велопарковок, умных остановок или инклюзивных детских и воркаут-площадок.

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