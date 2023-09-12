В Севастополе участок дороги между набережной и парком Победы станет пешеходным

В Севастополе участок дороги между городской набережной и парком Победы станет пешеходной зоной Фото: Александр КИРЬЯКОВ

В Севастополе участок дороги между городской набережной и парком Победы станет пешеходной зоной, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

– Часть дороги возле парка Победы – участок между набережной и собственно парком – станет пешеходной зоной. Заезжать сюда смогут только экстренные службы, – написал он.

Губернатор отметил, что данную территорию стараются «сделать удобной для всех» и напомнил, что ранее здесь появилась парковка на 600 мест.

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