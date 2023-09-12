В Севастополе участок дороги между набережной и парком Победы станет пешеходным

В Севастополе участок дороги между городской набережной и парком Победы станет пешеходной зоной
Фото: Александр КИРЬЯКОВ
В Севастополе участок дороги между городской набережной и парком Победы станет пешеходной зоной, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
– Часть дороги возле парка Победы – участок между набережной и собственно парком – станет пешеходной зоной. Заезжать сюда смогут только экстренные службы, – написал он.
Губернатор отметил, что данную территорию стараются «сделать удобной для всех» и напомнил, что ранее здесь появилась парковка на 600 мест.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50