В Крыму нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Авиабомбу обнаружили при проведении земляных работ. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Сегодня, 12 сентября, в селе Уютное Сакского района Крыма нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Взрывоопасный предмет обнаружили при проведении земляных работ. Пиротехники МЧС идентифицировали его как ФАБ-50. Авиабомба оказалась без взрывателя.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

– С соблюдением всех мер безопасности опасную находку вывезли с территории населенного пункта. Уже завтра она будет уничтожена на спецполигоне, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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