Севастополец Згурский дебютировал в молодежной сборной России по футболу

Фото: pfc-cska.com

Накануне, 11 сентября, 17-летний севастополец Илья Згурский дебютировал в молодежной сборной России по футболу. Нападающий «ЦСКА Москва II», воспитанник ДЮФК «Севастополь» вышел в стартовом составе на товарищеский матч с молодежной сборной Узбекистана.

Встреча, которая проходила на стадионе «Бухара Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу российской «молодежки». 8 сентября прошел первый товарищеский матч между этими командами, тогда они разошлись миром – 3:3.

– Результаты [Ильи] – это прямое свидетельство того, что в Севастополе отличная футбольная школа, которая готовит перспективных игроков. Желаю ему не останавливаться на достигнутом, всегда добиваться поставленных целей и стремиться к новым победам, – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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