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НовостиОбщество12 сентября 2023 18:04

Парк Тренева в Симферополе благоустроят до конца года

Уже начались подготовительные работы
Дмитрий Коренев
На обновленной территории будут установлены новые детские площадки, скамейки и урны. Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

На обновленной территории будут установлены новые детские площадки, скамейки и урны. Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Парк имени К.А. Тренева в Симферополе благоустроят до конца текущего года. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

– На обновленной территории будут установлены новые детские площадки, скамейки и урны. Кроме того, будет проведено озеленение парка, – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

Фото: телеграм-канал председателя Совмина Крыма Юрия Гоцанюка

По словам Гоцанюка, в парке уже идут подготовительные работы, завезен необходимый материал.

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