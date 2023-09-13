В Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы 13 сентября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 13 сентября, в Крыму будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, этой работой займутся специальные службы. С 11.00 до 13.00 опасные предметы будут уничтожать в Старом Крыму, а с 13.00 до 15.00 – в Октябрьском. С 10.00 до 17.00 аналогичную работу планируют провести в селе Вольное Джанкойского района. С 10.00 до 18.00 уничтожать взрывоопасные предметы планируют на плато Долгоруковская Яйла. Эти работы будут выполняться на территории Симферопольского района и Бахчисарая.

– Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации, – написал Крючков.