В Крыму компания загрязнила землю отходами нефтепродуктов и заплатила 360 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии предприятие возместило причиненный загрязнением земли вред в размере более 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Почву загрязнили отходами нефтепродуктов. Они образовались в результате зачистки резервуаров. Площадь загрязнения составила 100 квадратных метров, а сумма ущерба – 360 тысяч рублей.

Прокуратура подала исковое заявление в суд. Компанию обязали компенсировать ущерб. Предприятие заплатило требуемую сумму.