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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 6:05

В Крыму компания загрязнила землю отходами нефтепродуктов и заплатила 360 тысяч

В Феодосии предприятие заплатило 360 тысяч рублей за загрязнение почвы
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму компания загрязнила землю отходами нефтепродуктов и заплатила 360 тысяч

В Крыму компания загрязнила землю отходами нефтепродуктов и заплатила 360 тысяч

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Феодосии предприятие возместило причиненный загрязнением земли вред в размере более 360 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Почву загрязнили отходами нефтепродуктов. Они образовались в результате зачистки резервуаров. Площадь загрязнения составила 100 квадратных метров, а сумма ущерба – 360 тысяч рублей.

Прокуратура подала исковое заявление в суд. Компанию обязали компенсировать ущерб. Предприятие заплатило требуемую сумму.