В Крыму восемь человек незаконно обналичивали деньги: доход превысил 120 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Восемь жителей Крыма и Тульской области признали виновными в том, что они незаконно обналичивали деньги и заработали на этом 120 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Преступное сообщество незаконно занималось банковской деятельностью. У фигурантов имелся опыт в бизнесе, но не было государственной регистрации и лицензий. Злоумышленники занимались обналичиванием денег в особо крупном размере. На этих операциях группировка заработала более 120 млн рублей. Расчетные счета фиктивных предприятий и имущество обвиняемых арестовали.

Были заведены уголовные дела об организации преступного сообщества и участия в нем, а также о незаконной банковской деятельности. Материалы рассматривал Центральный районный суд Тулы. Осужденным назначили от 6 до 14 лет лишения свободы.