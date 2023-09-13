Крымский мост временно закрыли для машин
Фото: Юлия МАРКИНА
В среду, 13 сентября, на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в собщении.
Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, призывают сохранять спокойствие. Их также просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ночью Крымский мост также временно перекрывали. Все утро очередей перед транспортным переходом не было с обеих сторон.