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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:09

Крымский мост временно закрыли для машин

Движение авто по Крымскому мосту перекрыли 13 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Крымский мост временно закрыли для машин

Крымский мост временно закрыли для машин

Фото: Юлия МАРКИНА

В среду, 13 сентября, на Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в собщении.

Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, призывают сохранять спокойствие. Их также просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ночью Крымский мост также временно перекрывали. Все утро очередей перед транспортным переходом не было с обеих сторон.