Защитные сооружения на трассе Бахчисарай – Ялта спроектируют за 250 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На разработку проекта строительства и реконструкции защитных сооружений на автодороге Бахчисарай – Ялта планируют потратить 250 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Единственным исполнителем стало Научно-производственное объединение «Геострой». Компания должна выполнить проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты автодороги Бахчисарай – Ялта. В распоряжении уточняется, что речь идет об участке с 26-го по 42-й километр.

При этом, как указано в документе, запланировано восстановление прилегающих участков дороги. Цена контракта составляет 250,19 млн рублей. Работы должны быть выполнены к 1 декабря 2024 года.