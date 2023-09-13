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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:48

На ремонт дорог в Коктебеле потратят почти 362 млн рублей

Работы должны быть выполнены до конца ноября следующего года
Алексей ЕЛАГИН
На ремонт дорог в Коктебеле потратят почти 362 млн рублей

На ремонт дорог в Коктебеле потратят почти 362 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На капитальный ремонт улично-дорожной сети феодосийского Коктебеля выделили 361 млн 821 тысячу рублей. Об этом сообщает КИА.

Согласно распоряжения, которое подписал глава Крыма Сергей Аксенов, единственным подрядчиком стало ООО «АГРИЙ». Компания должна выполнить ремонт улично-дорожной сети в поселке. Стоимость контракта составляет 361,821 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать дороги в Коктебеле до 30 ноября 2024 года.