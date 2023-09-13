Фото: «Крымская газета»

В Крыму сформировали казачий батальон «Таврида» в составе Росгвардии. Об этом пишет «Крымская газета».

Казаки будут нести службу в составе Росгвардии. Батальон будет выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, подразделение будет заниматься обеспечением законности и правопорядка на освобожденных территориях. В настоящее время казаки проходят боевое слаживание на полигоне.

Напомним, в Крыму реализуется целый ряд мер поддержки участников СВО и их семей. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что этим людям оказывают социальную, юридическую и адресную помощь. Для военнослужащих организована медицинская и психологическая реабилитация.