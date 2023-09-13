В Крыму закрыли рассмотрение иска о водной блокаде Фото: Ирина ГЕРЦ

Арбитражный суд Крыма будет рассматривать иск о водной блокаде полуострова со стороны Украины в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство поступило от Совета министров республики и региональных министерств.

Как пояснил представитель республиканского правительства, в деле имеются стратегические данные о Северо-Крымском канале. Речь, в частности, идет о дислокации и степени защищенности административных и промышленных объектов. Суд удовлетворил ходатайство.

– Закрытое судебное разбирательство назначается на 4 октября в 12:00, – сказал судья.

Ранее сообщалось, что 13 сентября, Арбитражный суд Крыма начнет рассматривать иск о водной блокаде полуострова, организованной Украиной. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что власти взаимодействуют с представителями промышленных предприятий и объектов курортной отрасли, а также сельхозпроизводителей. По предварительным оценкам, сумма ущерба от водной блокады может составлять около 1 трлн рублей.