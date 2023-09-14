Погода на 14 сентября 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 27 градусов

На Крымском полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 сентября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +23 …+24°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Малооблачно.

В Алуште +23…+24°, северо-западный ветер 1-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +23…+25°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +24…+25°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+25°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +24…+25°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +23…+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +23…+26°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Джанкое +24…+27°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +23…+25°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +23…+26°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +22…24°, в Азовском до +21°.

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