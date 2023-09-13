В Крыму уничтожили 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В среду, 13 сентября, в Симферопольском, Бахчисарайском и Ленинском районах Крыма уничтожили 11 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Так, в Ленинском районе обнаружили девять опасных предметов. В двух километрах от Бондаренково нашли две минометные мины калибром 80 миллиметров. В семи километрах от Багерово обнаружили семь осколочных авиабомб. В Долгоруковской яйле в Симферопольском районе нашли гранату Ф-1, а в Бахчисарае – РГД-33. Все вышеперечисленные предметы отвезли на специальный полигон и там уничтожили.

– Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – говорится в сообщении.

Всего к операции привлекли 10 человек и четыре единицы техники.