В Ростовской области арестовали подростка, ранившего трех человек в школе

Все произошло 11 сентября в одной из школ Неклиновского района Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области суд арестовал 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на троих человек в школе Неклиновского района. Страшное событие произошло 11 сентября. 15-летний юноша пришел в учебное заведение, учеником которого являлся, в маске. Вахтер попросила парня снять маску. Но он достал кухонный нож.

Как сообщает «КП-Ростов-на-Дону», защитить вахтершу от девятиклассника попытались учителя и дедушка одной из первоклассниц. Мужчина пытался забрать у школьника нож, но получил пять ножевых ранений, одно из которых пробило легкое.

- Я у него спросил: «Ты как разговариваешь со старшими?». На это школьник ответил, что у него есть нож. Попросил его уйти, а потом заметил оружие и попытался его отобрать. Он порезал мне ладони. Я слегка его оттолкнул, а потом почувствовал удары в спину, — передает «КП-Ростов-на-Дону» слова мужчины от его родственницы Оксаны.

Василия Эдуардовича (так зовут дедушку школьницы) сразу же отвезли в больницу Таганрога, где ему сделали операцию. Сейчас он чувствует себя хорошо и даже шутит. Но восстанавливаться ему еще предстоит долго. А в школе его уже называют героем.

А нападавшего школьника 13 сентября отправили под арест на два месяца.

— Расследование уголовного дела продолжается, следователями устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, - отметили в СК по Ростовской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, а также пунктам «а» и «б» части 2 статьи 105 УК России (Покушение на убийство). Ход расследования взяла на контроль и областная прокуратура.